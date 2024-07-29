Алла Борисовна окончательно довела народ.

Алла Борисовна окончательно довела народ.Ни для кого не секрет, что Алла Пугачева любит демонстрировать публике свои стройные конечности, но ее выход на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале возбудил самые смелые фантазии поклонников. Примадонна появилась с мужем-иноагентом Максимом Галкиным*, который по пятам следовал за супругой.Для выхода в свет 75-летняя исполнительница хита "Позови меня с собой" выбрала супер-короткие шорты, кроп-жакет и шляпку с широкими полями. Своим нарядом и внешним видом артистка шокировала публику. Народ оторопел от столь вызывающего вида певицы и оставил в Сети не очень лестные, но эмоционально-окрашенные комментарии."У меня вырвался вскрик при виде Аллы. Это феерия", "Это страшно!", "Ужас, она уже еле ноги переставляет от старости. Но туда же, шорты нацепила","Это же киборг! Помноженный на вечность", – возмутились поклонники.Пугачева присутствовала на мероприятии в качестве гостя, потому что без фонограммы ей петь уже сложно. Однако, по слухам, Вайкуле часть билетов продала только благодаря Примадонне. Народ пришел посмотреть на стареющую певицу и получил свое обещанное зрелище.Напомним, недавно в прессе обсуждали, что муж Аллы Борисовны переживает не лучшие времена. Но, судя по видео кадрам, он вполне доволен жизнью, улыбается и выглядит вполне бодро. Что касается самой Пугачевой, то она заметно сдала.*признан в России иностранным агентом.