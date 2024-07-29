Сергей Попов, руководитель областного ресурсного центра добровольчества и молодёжных инициатив...

Сергей Попов, руководитель областного ресурсного центра добровольчества и молодёжных инициатив рассказал, по каким основным направлениям работают волонтерыВладимирская область - в числе победителей всероссийского конкурса "Регион добрых дел". Наше волонтерское движение - одно из самых активных в стране. Добровольцы сотрудничают со многими организациями, помогают в проведении различных акций. По каким основным направлениям работают волонтеры сегодня и как вступить в их корпус?Об этом "Вестям" рассказал Сергей Попов, руководитель областного ресурсного центра добровольчества и молодёжных инициатив.С ним беседовала Мария Платанюк.