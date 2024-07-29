62-летний мужчина трагически погиб в Карабаново 27 июля. Он занимался обустройством колодца на своем участке и нарушил правила безопасности. Для строительства канализационного колодца

62-летний мужчина трагически погиб в Карабаново 27 июля. Он занимался обустройством колодца на своем участке и нарушил правила безопасности. Для строительства канализационного колодца хозяин заказал экскаватор, который вырыл яму. После этого мужчина решил проверить работу и спустился вниз. Там его и засыпало землей. Причем накрыло так сильно, что спасатели не сразу смогли найти тело под