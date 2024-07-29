На территории Кипревского участкового лесничества ГКУ ВО «Киржачское лесничество» произошла нелегальная рубка сосен и елей.

На территории Кипревского участкового лесничества ГКУ ВО «Киржачское лесничество» произошла нелегальная рубка сосен и елей. Причинённый ущерб превысил 1,9 млн рублей. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В настоящий момент по факту незаконной рубки деревьев в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Расследование контролирует природоохранная прокуратура.