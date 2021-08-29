По информации метеорологов, в начале новой недели во Владимирской области температура воздуха будет колебаться от +14 до +21 градуса Цельсия. В День знаний столбик термометра опустится до +14 - ..

По информации метеорологов, в начале новой недели во Владимирской области температура воздуха будет колебаться от +14 до +21 градуса Цельсия. В День знаний столбик термометра опустится до +14 - +18.Небо будет облачным, на протяжении всей недели ожидаются дожди и пасмурная погода.Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.Перепады атмосферного давления составят 738-747 миллиметров ртутного столба.