Александр Буйнов борется с раком уже много лет.

Александр Буйнов борется с раком уже много лет.Больного онкологией Буйнова экстренно госпитализировали из-за рецидива заболевания. У него обнаружились новые очаги опухоли после удаления новообразования.Около двадцати лет назад у Александра Буйнова диагностировали рак предстательной железы. Через некоторое время после удаления очага, заболевание вступило в стадию ремиссии. Тогда артист признавался, что считает это полной победой над недугом, а пережитые моменты только закалили его. Также исполнитель хита "Падают листья" поделился, что находится под постоянным наблюдением медиков и раз в полгода делает себе секретный укол.Недавно артист уже провел в клинике несколько дней, где ему проводили полное обследование и назначали гормональное лечение после недавних операций. Также Александр Буйнов сообщил о травме ноги. Артист посетовал, что повредил голеностоп и колено во время занятия спортом, но это не лечится.Буйнов не лишился позитивного настроя во многом благодаря медикам и жене Алене. Он раскрыл, что не ведет исключительно здоровый образ жизни, позволяя себе наслаждаться каждым мгновеньем. В то же время он занимается спортом, но делает это исключительно по своему желанию.Артист более сорока лет женат на Алене. Узнав о смертельном заболевании мужа, она долго не рассказывала ему. Когда его госпитализировали впервые, спутница жизни провела две недели на соседней койке.Кроме того, три года назад певец переболел коронавирусом, которым предположительно заразился на юге во время отдыха. На фоне вируса у Буйнова развился отит. Не оказывая должного внимания лечению, Александр запустил заболевание и был госпитализирован.