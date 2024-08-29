По версии следствия, адвокаты подделали документ о причастности потерпевшего к уголовному делу и попросили его 3 миллиона рублей, чтобы деньги в качестве взятки передать сотрудникам

По версии следствия, адвокаты подделали документ о причастности потерпевшего к уголовному делу и попросили его 3 миллиона рублей, чтобы деньги в качестве взятки передать сотрудникам полиции. На самом деле полученную сумму они планировали разделить между собой. Муромский и владимирский адвокаты 1996 года рождения – друзья. В июле прошлого года первый предложил второму осуществлять защиту их