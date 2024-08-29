Экс-главу администрации поселка Балакирево будут судить за превышение должностных...

Экс-главу администрации поселка Балакирево будут судить за превышение должностных полномочийБывшего главу администрации поселка Балакирево Александровского района Валерия Барскова будут судить за превышение должностных полномочий.Ему вменяют два "классических" эпизода. Оба связаны со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса "Рубин".По данным прокуратуры и СК, БарскОв в свое время так хотел создать видимость успешного освоения бюджетных средств и своей плодотворной работы, что не глядя подписал все акты приемки ФОКа, хотя строительные работы еще не были завершены.Позже - и тоже с подачи главы администрации - местный совет депутатов выделил "Рубину" деньги на оплату коммунальных услуг, хотя спорткомплекс еще не перешел в муниципальную собственностью и бремя этих расходов должен был нести подрядчик. Итого фирма необоснованно получила почти три миллиона рублей.К слову, до назначения на должность в администрации поселка Балакирево Валерий Барсков возглавлял страховую компанию "Сервисрезерв". В 2019 году она лишилась лицензии и обанкротилась.