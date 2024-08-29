Жена Александра Буйнова прокомментировала новость о рецидиве рака у певца.

Жена Александра Буйнова прокомментировала новость о рецидиве рака у певца.Несколько часов назад по всем новостным пабликам прокатилась новость, что Александр Буйнов был экстренно госпитализирован в связи с рецидивом давнего онкологического заболевания. Жена артиста не смогла остаться в стороне и сделала по этому поводу громкое заявление."Буйнов жив и здоров", – сообщила Алена Буйнова журналистам.Также она добавила, что поздно ночью певец вернулся со съемок и в обед снова уехал работать. Елена Рафаиловна посетовала, что даже за людей не считает тех, кто распространяет такие гадости. Женщину можно понять. Когда Александр Буйнов впервые был госпитализирован в онкоцентр, его супруга на протяжении двух недель находилась рядом. Именно она первой узнала о злокачественной опухоли и долго не решалась сообщить страшную новость своему мужу.Исполнителя хита "Горький мед" тогда прооперировали, удалив вредные клетки. После этого артист заявил, что уверен в своей безоговорочной победе над жестокой болезнью. Он признался, что раз в полгода ему колят специальный укол, который помогает ему оставаться здоровым.Журналисты, увидев слегка прихрамывающего Буйнова на "Новой волне-2024", справились о его самочувствии. На что звезда шоу-бизнеса ответила, что в настоящее время испытывает проблемы с ногой. Колено Александр повредил во время занятий спортом, это не лечится и периодически беспокоит его.