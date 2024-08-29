Оценка проводилась по отечественным стандартам ГОСТ.

В АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершился аудит систем экологического, энергетического менеджмента и системы управления охраной труда. Оценка проводилась по отечественным стандартам ГОСТ.Группа независимых аудиторов ассоциации по сертификации провела анализ нормативных и регламентирующих документов, на основе которых осуществляется менеджмент в сферах экологической безопасности, энергосбережения и охраны труда. Аудит был проведен на базе аппарата управления предприятия в г. Рязани и головной нефтеперекачивающей станции (ГПС) «Шилово-3» Рязанского районного нефтепроводного управления.Эксперты оценили выполнение экологических требований, которые предусматривают применение максимально безопасных и экономичных технологий и современных материалов, а также рациональное использование ресурсов, включая утилизацию отходов.Среди достижений аудиторы отметили внедрение поточного анализатора на ГПС «Шилово-3» для мониторинга сточных вод. Оборудование обеспечивает непрерывное и высокоточное измерение концентрации нефтепродуктов. Сточные воды на объектах предприятия очищаются до уровня, который позволяет сбрасывать их в водоемы рыбохозяйственного назначения.Аудиторы также положительно оценили инициативу компании в выборе такого ключевого показателя эффективности деятельности, как снижение доли переданных на размещение отходов.Эксперты отметили планомерную оптимизацию потребления энергетических ресурсов, в том числе за счет снижения удельного потребления электроэнергии, используемой для перекачки нефти и нефтепродуктов. Так, только по итогам первого полугодия 2024 года энергосберегающие мероприятия позволили сэкономить почти 21 млн рублей.Среди сильных сторон системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда отмечен комплекс мер, направленных на предупреждение производственного травматизма, снижение риска аварий и несчастных случаев. На реализацию этих мероприятий с начала 2024 года предприятие направило 127,4 млн рублей.Все три направления, по которым осуществлялся аудит, являются приоритетными в деятельности компании. По итогам проверки системы внутрикорпоративного управления признаны соответствующими национальным стандартам. Группой аудиторов принято решение о подтверждении сертификации.