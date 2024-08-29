Перевозчик купил маршрут за рубль.

Обслуживанием автобусного маршрута №17 во Владимире займется компания «Ситибас33», которая была выбрана по результатам торгов, прошедших 23 августа.Организация приобрела право на маршрут за символическую сумму в один рубль. В соответствии с условиями, от перевозчика требуется, чтобы на линии одновременно работали шесть автобусов. Ожидается, что автобусы будут крупногабаритными (вместимостью более 90 человек) и иметь низкий уровень пола.Работа автобусов в будние дни будет организована с интервалом в 15-20 минут, начиная с 6:00 до 21:00. В выходные дни автобусы будут курсировать с интервалом 22-32 минуты, а последний рейс будет осуществлен в 20:26.