Сотрудники Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели занятие для пожилых людей в рамках межрегионального проекта «Азбука онлайна».

Сотрудники Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели занятие для пожилых людей в рамках межрегионального проекта «Азбука онлайна». Мероприятие проходило на базе комплексного центра социального обслуживания населения, где реализуются обучающие проекты для людей старшего поколения.Во встрече приняли участие около 10 человек. Энергетики рассказали о новых изменениях и возможностях личного кабинета. В частности, собравшимся показали, как удаленно получить справку об отсутствии задолженности, скачать чек и посмотреть историю платежа. Кроме того, участникам образовательного проекта объяснили преимущества электронных квитанций и проанонсировали новую акцию «ЭКОномь с ЭКОсчетом», которая стартует в сентябре и направлена на продвижение дистанционных сервисов.«Среди клиентов Владимирского филиала много людей пожилого возраста, которые используют смартфоны в своей повседневной жизни. Наша задача помочь, показать, как с помощью мобильных устройств или компьютера и простых навыков работы в интернете можно упростить и сделать удобнее взаимодействие с гарантирующим поставщиком. Такие мероприятия – это одно из проявлений нашей заботы о клиентах», - прокомментировала руководитель отдела по работе с розничной сетью Владимирского филиала Наталья Сенина.С начала 2024 года сотрудниками было проведено уже 4 занятия в рамках проекта «Азбука онлайна». Встречи проходят на регулярной основе. Следующая запланирована на конец ноября.