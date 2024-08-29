Сотрудники Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели занятие для пожилых людей в рамках межрегионального проекта «Азбука онлайна».
Сотрудники Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели занятие для пожилых людей в рамках межрегионального проекта «Азбука онлайна». Мероприятие проходило на базе комплексного центра социального обслуживания населения, где реализуются обучающие проекты для людей старшего поколения.
Во встрече приняли участие около 10 человек. Энергетики рассказали о новых изменениях и возможностях личного кабинета. В частности, собравшимся показали, как удаленно получить справку об отсутствии задолженности, скачать чек и посмотреть историю платежа. Кроме того, участникам образовательного проекта объяснили преимущества электронных квитанций и проанонсировали новую акцию «ЭКОномь с ЭКОсчетом», которая стартует в сентябре и направлена на продвижение дистанционных сервисов.
«Среди клиентов Владимирского филиала много людей пожилого возраста, которые используют смартфоны в своей повседневной жизни. Наша задача помочь, показать, как с помощью мобильных устройств или компьютера и простых навыков работы в интернете можно упростить и сделать удобнее взаимодействие с гарантирующим поставщиком. Такие мероприятия – это одно из проявлений нашей заботы о клиентах», - прокомментировала руководитель отдела по работе с розничной сетью Владимирского филиала Наталья Сенина.
С начала 2024 года сотрудниками было проведено уже 4 занятия в рамках проекта «Азбука онлайна». Встречи проходят на регулярной основе. Следующая запланирована на конец ноября.