Почему автоэксперты не рекомендуют парковать машину на бордюре? Автоэксперты ГК «Автодом»...

Почему автоэксперты не рекомендуют парковать машину на бордюре?Автоэксперты ГК «Автодом» рассказали «Российской газете», почему не стоит парковать машину с наклоном на бордюр, когда одна сторона выше, а другая ниже.Специалисты отметили, что правила парковки регулируются КоАП. За парковку на тротуаре предусмотрен административный штраф в размере 1000 рублей.Но есть исключения: если рядом с местом парковки установлен знак «Парковка» (6.4) вместе с информационной табличкой, то можно парковаться на тротуаре.Табличка 8.6.3 разрешает параллельную парковку вдоль проезжей части.Табличка 8.6.2 разрешает заехать на бордюр правыми или левыми колёсами, 8.6.6 позволяет припарковаться на бордюре задней осью, а 8.6.7 - передней осью перпендикулярно проезжей части.Отметим, что на техническое состояние автомобиля парковка на бордюре никак не влияет.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений