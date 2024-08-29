Почему автоэксперты не рекомендуют парковать машину на бордюре?
Автоэксперты ГК «Автодом»...
Почему автоэксперты не рекомендуют парковать машину на бордюре?
Автоэксперты ГК «Автодом» рассказали «Российской газете», почему не стоит парковать машину с наклоном на бордюр, когда одна сторона выше, а другая ниже.
Специалисты отметили, что правила парковки регулируются КоАП. За парковку на тротуаре предусмотрен административный штраф в размере 1000 рублей.
Но есть исключения: если рядом с местом парковки установлен знак «Парковка» (6.4) вместе с информационной табличкой, то можно парковаться на тротуаре.
Табличка 8.6.3 разрешает параллельную парковку вдоль проезжей части.
Табличка 8.6.2 разрешает заехать на бордюр правыми или левыми колёсами, 8.6.6 позволяет припарковаться на бордюре задней осью, а 8.6.7 - передней осью перпендикулярно проезжей части.
Отметим, что на техническое состояние автомобиля парковка на бордюре никак не влияет.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений