В ходе рабочей поездки в Гусь-Хрустальный район губернатор поделился планами по расчистке реки Гусь, а конкретнее – городского водохранилища, которое еще называют озером. На это

В ходе рабочей поездки в Гусь-Хрустальный район губернатор поделился планами по расчистке реки Гусь, а конкретнее – городского водохранилища, которое еще называют озером. На это понадобится, по предварительным расчетам, от 30 до 50 миллионов рублей за километр. Проектно-сметная документация на очищение этого водного объекта была разработана в 2022 году. Если считать вместе с инфляцией, в 2025-2026