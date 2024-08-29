Агата Муцениеце первая приехала на заседание суда.

Агата Муцениеце первая приехала на заседание суда.Судебные перипетии между бывшими возлюбленными Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце продолжаются. Весной звезда "Закрытой школы" подала иск в суд, чтобы увеличить размер алиментов на совместных детей знаменитостей Мии и Тимофея. Агата неоднократно жаловалась, что ей приходится очень много работать, чтобы обеспечить отпрыскам достойное существование, в то время, как их отец принимает в этом минимальное участие.После очередного иска Прилучный сделал ответный ход и подал заявление на определение места жительства ребят, чтобы уже Муцениеце выплачивала ему алименты. Сегодня как раз состоялось это самое заседание суда.Однако Павел приехать на слушание не смог, его интересы представлял адвокат. Агата прибыла в Головинский суд первой. Правда, комментарии журналистам она дать отказалась. Процесс был закрытым, что конкретно там происходило выяснить не удалось. После суда актриса молча вышла из здания, села в машину и уехала.Позже стало известно, что судьба наследников звездной четы не определена, пока дети останутся с мамой, до очередного слушания. Дата нового заседания суда еще не определена.Напомним, Муцениеце и Прилучный развелись в 2020 году. Какое-то время они поддерживали нормальное общение, но после свадьбы Павла и Зепюр Брутян в 2022 году отношения бывших мужа и жены окончательно испортились. Впрочем, Агата не препятствует общению детей с отцом.