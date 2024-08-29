79% российских школьников и их родителей планируют дарить букеты учителям на 1 сентября (это число увеличилось на 8% по сравнению с прошлым годом).

79% российских школьников и их родителей планируют дарить букеты учителям на 1 сентября (это число увеличилось на 8% по сравнению с прошлым годом). В среднем они потратят на цветы от 1000 до 5000 рублей, выяснили СК «Росгосстрах» и банк ВТБ в ходе проведенного опроса*. Цветы подорожали значительней остальных товаров к школе.В этом году 34% россиян будут лично дарить букет классному руководителю, а каждый четвертый (26%) участвует в покупке общего букета от всего класса. Еще 19% планируют преподнести цветы даже нескольким учителям. 21% не будут дарить цветы на 1 сентября.Треть россиян отметили, что стоимость букета по сравнению с прошлым годом выросла на 5-10%, 28% – на 10-15%, еще 14% отметили подорожание на более чем 15%. По мнению четверти россиян, по сравнению с прошлым годом цены на цветы не изменились.Если в прошлом году потратить на букет до 1000 рублей планировали 38% респондентов, то сейчас доля таких людей снизилась до 21%. Вместе с тем выросло число тех, кто закладывает на покупку цветов от 1000 до 3000 рублей, — с 16% до 29%. Доля покупателей букетов от 3 до 5 тыс рублей практически не изменилась (24%). Более 5 тыс рублей за букет готовы отдать 12% участников опроса. При этом 14% не планируют тратиться и подарят учителям цветы из собственного сада (11% в 2023).Самыми популярными цветами для букета в честь первого сентября стали хризантемы (22%), розы (16%) и гладиолусы (11%). Еще 18% россиян собирают микс из разных цветов. 89% опрошенных собираются приобрести букеты в школу днем или вечером в воскресенье 1 сентября, а 11% — утром перед линейкой на День знаний, который в этом году перенесли на 2 сентября.Что касается общих расходов на подготовку к школе, 80% родителей из ЦФО (без учёта Москвы и МО) сообщили об увеличении затрат в этом году. Кстати, это самый высокий показатель в России. И лишь 3% заявили о снижении расходов. 38% родителей планируют потратить на подготовку детей от 10000 до 20000 рублей. Примерно четверть (23%) опрошенных заявили о расходах в диапазоне от 20000 до 30000 рублей. 20% потратят от 30000 до 50000 рублей, 12% респондентов рассчитывают обойтись суммой не превышающей 10 000 рублей. Ещё 6% респондентов потратят к 1 сентября более 50000 рублей.Более половины родителей (57%) считают, что основная статья расходов на подготовку детей к школе — это одежда и обувь. Оплату дополнительного образования запланировали 18% родителей. Ещё 12% собираются оплачивать кружки и секции. 6% семей в ЦФО указали, что самые большие затраты у них будут на покупку книг и канцелярских принадлежностей.«Начало учебного года влечёт дополнительные траты для семьи. Это не только покупка школьных принадлежностей, но и оплата кружков, а также секций, курсов изучения иностранных языков, покупка цветов учителям и т.д. Обычно часть потраченных денег можно вернуть, если расплачиваться картой и заранее подключить соответствующие категории кешбэка. Таким образом, можно сэкономить от 5 до 25 % семейного бюджета», — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.* Опрос проведен в августе 2024 года среди 1272 россиян по репрезентативной выборке во всех федеральных округах РФ.