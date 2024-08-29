42-летний меленковец лишился 45 грамм высушенных частей конопли и уже готовую к потреблению марихуану массой почти 70 грамм. Все это у него изъяли полицейские, рассказали в пресс-службе УМВД.

42-летний меленковец лишился 45 грамм высушенных частей конопли и уже готовую к потреблению марихуану массой почти 70 грамм. Все это у него изъяли полицейские, рассказали в пресс-службе УМВД. Мужчина признался, что наркосодержащее растение выращивал сам и только для себя. Но сотрудники полиции проверят его на возможную причастность к распространению наркотиков растительного происхождения. Меленковец попал под