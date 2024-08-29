Житель деревни Анкудиново Петушинского района проведет 7 в исправительной колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть. Мужчина избил 51-летнего

Житель деревни Анкудиново Петушинского района проведет 7 в исправительной колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть. Мужчина избил 51-летнего знакомого, после чего тот умер, пояснили в пресс-службах прокуратуры и Следкома. У потерпевшего не было регистрации на территории РФ, он нигде официально не работал. В Анкудиново приезжал как разнорабочий на подработку. Сначала