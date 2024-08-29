11 сентября 2024 года стартует первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый».

11 сентября 2024 года стартует первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый». Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Всего в конкурсе три этапа. Жители с помощью онлайн-голосования будут определять лучших, по их мнению, представителей полиции.Информацию об участниках районного этапа конкурса можно будет узнать на официальном ресурсе ведомства и до 20 сентября сделать свой выбор.