Сегодня добровольцы облагородили территорию вокруг Нижнего Красносельского пруда. Волонтеры убрали с берега мусор, бытовые отходы и сухостой. Также очистили и сам пруд. В субботнике также

Сегодня добровольцы облагородили территорию вокруг Нижнего Красносельского пруда. Волонтеры убрали с берега мусор, бытовые отходы и сухостой. Также очистили и сам пруд. В субботнике также приняли участие сотрудники одного из владимирских предприятий по сбору металла. Раньше волонтеры уже устраивали подобные уборки общественных пространств, например, очищали от мусора территорию парка «Дружба». В планах – навести порядок