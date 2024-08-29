Особый противопожарный режим ввели во Владимирской области. Он продлится до 8 сентября. Итого 11 дней. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Режим ввели из-за жаркой погоды. Владимирцам

Особый противопожарный режим ввели во Владимирской области. Он продлится до 8 сентября. Итого 11 дней. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Режим ввели из-за жаркой погоды. Владимирцам порекомендовали не разводить костры, не жарить шашлыки, не сжигать мусор и не проводить огневые работы. За нарушение предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей на физическое лицо и до