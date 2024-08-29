Это стало известно из сообщения регионального Правительства.

С началом нового учебного года во Владимирской области начнёт функционировать кластер химической отрасли. В сентябре 265 студентов Гусевского стекольного колледжа получат доступ к обновлённым лабораториям и мастерским. Это стало известно из сообщения регионального Правительства.Поддержка ключевых отраслей, в которых регион имеет значительные преимущества, рассматривается как приоритетная задача. Гусь-Хрустальный, исторический центр стекловарения, нуждается в объединении усилий предприятий и образовательных учреждений для подготовки квалифицированных специалистов, внедрения современных технологий и привлечения инвестиций в отрасль.Для успешной работы в современных условиях требуются специалисты как со средним, так и с высшим образованием, поскольку современные технологии требуют знаний в области IT, химии, физики и управления процессами. В рамках программы «Профессионалитет» на базе Гусевского колледжа будет создан центр кластерного образования.Ведутся переговоры с белорусскими и китайскими партнёрами, которые также проявляют интерес к сотрудничеству, инвестициям и обмену программами с местными предприятиями. Продолжение инвестиций в развитие колледжа запланировано.