Об этом на пресс-конференции в четверг, 29 августа, сообщила министр образования и молодежной политики региона Светлана Болтунова.

В 2024 году 100% учеников начальных классов во Владимирской области получат бесплатное питание. Об этом на пресс-конференции в четверг, 29 августа, сообщила министр образования и молодежной политики региона Светлана Болтунова.В прошлом году этот показатель был ниже: лишь 75% учащихся получали горячие блюда. Также 80% учеников основных и старших классов смогут воспользоваться бесплатным питанием. В Собинском районе все школьники с 1 по 11 класс питаются в школах.В апреле депутаты Владимирской области проверили качество еды в столовых 94 школ и 16 колледжей региона. Они отметили, что дети требуют добавить в меню сырники и пельмени, а также включить свежие овощи и фрукты и расширить ассортимент хлебобулочных изделий.По мнению чиновников, питание в школьных столовых является полноценным и разнообразным. Однако в прошлом году родители выражали недовольство качеством блюд, считая их невкусными и холодными. Основные жалобы касались завтраков и обедов, предоставляемых ООО «Комбинат социального питания». Директор организации, Дмитрий Панкратов, признал обоснованность этих претензий.