Юбилей Государственного музея-заповедника Александровская слобода: путь длиною в 105...

Юбилей Государственного музея-заповедника "Александровская слобода": путь длиною в 105 летГосударственный музей-заповедник "Александровская слобода" отмечает юбилей. Музей был создан 27-го августа, ровно 105 лет назад. Какой путь он прошёл, и какова современная глава его истории? Из столицы Грозного царя - репортаж Марии Платанюк.В стольном граде слободе - пик туристического сезона. Ежегодно Александровская слобода - город Ивана Грозного - принимает тысячи гостей. Нынешний год знаковый - 105-летие "музейной" истории. Главной изначально была, конечно, не "царская тема". Точкой отсчёта для музея-заповедника стал 1919-й, - рассказывает его руководитель Марина Рыбакова. Владимирская губерния в числе первых начинает работу по охране памятников старины и искусства.Марина Рыбакова, руководитель музея-заповедника "Александровская слобода":- Возглавлял эту работу Сергей Сергеевич Погодин. Он стал первым директором музея. И вот именно он - отец-основатель, который по всему Александровскому уезду спасает из разрушенных национализированных усадеб предметы.Мебель - этот гарнитур, к примеру, из карельской берёзы с перламутром, живопись - русская и западноевропейская, предметы дворянского быта. С этих и других экспонатов "рождался" музей. Почти полвека он был краеведческим, а в 1994-м Александровская слобода получила статус музея-заповедника.Формировать коллекции федеральный музей стал по новому принципу. Александровская слобода - единственное место в стране, столь полно отражающее эпоху Ивана Грозного. В Слободу первый русский царь переехал в 1564-м и отсюда управлял государством 17 лет. Совершить путешествие во времени можно и в экспозиции "Государев двор".Марина Рыбакова, руководитель музея-заповедника "Александровская слобода":- Кованые двери, решетки окон, которые когда-то украшали дворцы и дворцовые храмы Александровской слободы. Это работа кузнецов 16-го века.В составе очередной группы - учителя истории из разных российских городов. Степень сохранности памятников, уникальные предметы правления Грозного, а еще "погружение", - это впечатляет особенно.Ольга Палилова, турист, учитель истории (г. Санкт-Петербург):- Нам рассказали совершенно другую версию опричнины Ивана Грозного, которая излагается в наших учебниках. И эта информация будет очень полезна для формирования собственного мнения моих учеников.Оксана Баланина, турист (г. Валдай):- Дух Ивана Грозного. Такое впечатление, что за тобой кто-то наблюдает, чтобы ты вёл себя строго…Общая площадь государственного музея-заповедника "Александровская слобода" - 11 гектаров. Территорию в 20-м столетии музей высвобождал постепенно. Гордость - архитектурный ансамбль александровского кремля, - подчёркивает Марина Рыбакова. Успенская церковь, Распятская колокольня, Троицкий собор, Покровский храм - эти и другие шедевры - объекты культурного наследия федерального значения.Мария Платанюк, корреспондент:- Успенский собор Александровской слободы - главное сооружение женской половины Государева двора. Здесь находился домовый храм великой княгини Елены Глинской - матери Ивана Грозного, и всех его жен. А вёл в домовый храм вот этот белокаменный портал 1513-го года - работы русских и итальянских мастеров. В Слободе они трудились после завершения строительства московского кремля.Исторические исследования - важнейший вектор. Датой основания Александрова прежде считался 1778-й - губернская реформа Екатерины Великой, но глава музея-заповедника отмечает: согласно источникам, Александров значительно старше. В этом году он отмечает 511-й день рождения.Марина Рыбакова, руководитель музея-заповедника "Александровская слобода":- Работая в архивах, мы нашли четкие доказательства, что уже в 16-м столетии Александровская слобода именовалась городом. Это документы Посольского приказа, а также Псалтырь Слободская, знаменитая, которая издана в Слободе.Для Марины Рыбаковой Александровская слобода - больше, чем просто любимая работа. Скорее, жизнь. Музей-заповедник - это ее личный путь, длинною в 3 десятилетия.Марина Рыбакова, руководитель музея-заповедника "Александровская слобода":- Я знаю все профессии, работала в разных отделах, и меня вдохновляет эта работа тем, что это особый мир истории, мир прошлого. Я очень люблю исследования.Юбилейный музейный год в столице Грозного царя ознаменован новыми яркими проектами. Один из них - "О чём молчат дворцы" - выставка создана на основе новейших исследований, открыта новая экспозиция "На Печатном дворе", переизданы знаменитые "Легенды и были". Александровская слобода держит уверенный курс и на межмузейное сотрудничество.Марина Рыбакова, руководитель музея-заповедника "Александровская слобода":- В этом году у нас очень активно продвигается проект "Кремль в гостях у кремля". 2 года назад было создано содружество кремлей России в Нижнем Новгороде, и мы вошли в это содружество.В ближайших планах - совместные проекты с Орлом, Казанью, Коломной. На карте новых музейных проектов - и Чечня. О Грозном александровские музейщики намерены рассказать в Грозном.Мария Платанюк, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".