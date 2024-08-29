Это на 13 больше, чем в аналогичный период прошлого года (25 случаев)

Согласно предварительным данным, с начала купального сезона, с 1 июня, на водоемах региона утонули 38 человек, что на 13 больше, чем в аналогичный период прошлого года (25 случаев). Среди погибших — 2 ребенка. В прошлом году было четверо.Основные причины трагедий включают купание в алкогольном опьянении, пренебрежение мерами безопасности (в том числе плавание в запрещенных местах) и обострение хронических заболеваний. В случае с детьми основным фактором стало отсутствие контроля со стороны родителей.С учетом ожидаемых высоких температур в начале сентября, сотрудники МЧС России напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. Запрещается купание в местах, обозначенных запрещающими знаками, а также нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, детей нельзя оставлять без присмотра у воды.