Уже через пару дней во Владимирской области заканчивается купальный сезон. 31 августа – последний день, когда можно будет официально сходить поплавать. С 1 сентября пляжи будут закрыты, а

Уже через пару дней во Владимирской области заканчивается купальный сезон. 31 августа – последний день, когда можно будет официально сходить поплавать. С 1 сентября пляжи будут закрыты, а купание – запрещено. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС. Спасатели подвели печальные итоги этого лета. С 1 июня на водоемах области утонули 38 человек, среди которых было