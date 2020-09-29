Образовательный онлайн-сервис «Ростелеком. Лицей» представляет новые развивающие курсы для школьников. В этом учебном году в «Лицее» можно не только готовиться к экзаменам и изучать

Образовательный онлайн-сервис «Ростелеком. Лицей» представляет новые развивающие курсы для школьников. В этом учебном году в «Лицее» можно не только готовиться к экзаменам и изучать школьные предметы, но и заниматься саморазвитием. В дополнение к школьной программе в «Лицее» есть множество полезных развивающих онлайн-курсов. На страничках раздела «Развитие» школьники узнают о современных цифровых технологиях, научатся формировать здоровые