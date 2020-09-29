Проверка выявила санитарно-эпидемиологические нарушения и отсутствие необходимого оборудования

Ковровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о здравоохранении в Ковровской районной больнице.В ходе осмотра ФАПа в поселке Крестниково установлено, что он расположен в здании постройки 1984 года, с печным отоплением, отсутствием водоснабжения и санитарной комнаты. В процедурном кабинете рядом с медицинской кушеткой на стене выявлены дефекты отделки, затрудняющие проведение влажной уборки и обработки моющими и дезинфицирующими средствами. Также в ФАПе не имеется части необходимого оборудования, определённого стандартом. В этой связи главному врачу учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения не устранены.С учетом совокупности принятых досудебных мер городским прокурором в суд направлено исковое заявление, в котором он потребовал обязать лечебное учреждение устранить нарушения санитарно- эпидемиологического законодательства, а также оснастить необходимым оборудованием ФАП в поселке Крестниково. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.