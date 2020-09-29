Владимирцам расскажут, как ухаживать за самым трудолюбивым органом и где получить нужную информацию.

Тематических праздников в календаре много, но этот все же особенный. Заболевания сердца стоять на первом месте в статистике смертности. артериальной гипертонией в России страдает более 40 процентов мужчин и женщин. Всемирный день сердца создан, чтобы призвать людей быть более внимательными к этому трудолюбивому органу, который никогда не останавливает свою работу. Любой медик скажет, что проще предупредить заболевание, чем лечить. Акция «Спасибо, сердце!» организована АНО «Национальные приоритеты» совместно с Министерством здравоохранения России и Всероссийским общественным движением «Волонтёры-медики».- Основная цель – напомнить людям о важности заботы о себе и своевременном обращении за квалифицированной помощью. У людей, ведущих малоподвижный, сидячий образ жизни, вероятность развития артериальной гипертонии на 20-50 процентов выше, чем у людей активных, занимающихся физическими тренировками», – рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты»София Малявина.В рамках акции «Спасибо, сердце!» на портале о здоровом образе жизни Takzdodovo.ru появился специальный раздел о факторах риска развития гипертонии, типичных симптомах, профилактике и контроле заболевания.Также россияне подключаются к профилактической акции «Оберегая сердца». На Интернет-портале оберегаясердца.рф можно найти полезную информацию о сердце и сосудах, пройти тест для оценки своего здоровья и получить прогноз на ближайшие десять лет.Кстати:В рамках нацпроекта «Здравоохранение» первичные и региональные сосудистые центра страны до 2024 года получат 600 единиц медицинского оборудования.Во Владимирской области региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» работает уже год. Следуя шестилетнему плану, на оснащение регионального сосудистого и первичных сосудистых центров во Владимире, Коврове, Муроме и Александрове будет направлено свыше 1,2 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.