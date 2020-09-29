В Александровском районе сгорел дом на 4 семьи. Происшествие случилось в поселке Торфпредприятия. Как сообщают в тревожном ведомстве, о пожаре на пульт МЧС сообщили поздно, первыми

В Александровском районе сгорел дом на 4 семьи. Происшествие случилось в поселке Торфпредприятия. Как сообщают в тревожном ведомстве, о пожаре на пульт МЧС сообщили поздно, первыми спасателям позвонили водители, увидевшие открытое пламя с автомобильной трассы. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже полностью охватил одноэтажный деревянный дом. Площадь пожара составила 170 квадратных метров. В тот