Правоохранители задержали двух охотников, подозреваемых в убийстве амурского тигра по кличке Павлик в Амурской области. Краснокнижное животное было обнаружено мертвым 25 ..

Правоохранители задержали двух охотников, подозреваемых в убийстве амурского тигра по кличке Павлик в Амурской области. Краснокнижное животное было обнаружено мертвым 25 сентября.Следователи полагают, что мужчины охотились на зверя ночью неподалеку от деревни Новостепановка. Им удалось ранить тигра, а утром они ушли в лес, чтобы найти и добить хищника. Возбуждены уголовные дела о незаконной охоте и добыче ценного животного, занесенного в Красную книгу России, сообщает телеканал "".Напомним, что амурский тигр является одной из самых редких крупных кошек на планете. Численность животных на Дальнем Востоке составляет порядка 550 особей. Несмотря на то, что она постепенно увеличивается, амурский тигр все еще относится к вымирающим видам.