Сутки назад он пошел из школы домой и пропал.

Следком по Владимирской области разыскивает маленького мальчика. По факту его пропажи возбуждено уголовное дело по статье убийство, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).Семилетний ребенок пропал в Камешковском районе. 28 сентября первоклассник пошел домой после окончания уроков, сел на школьный автобус, вышел на своей остановке, и больше его никто не видел. Сейчас следователи и следователи-криминалисты СК России делают все возможное, чтобы как можно скорее выяснить все обстоятельства произошедшего.