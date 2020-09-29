Ещё на 2 года продлено действие мер социальной поддержки молодым, прибывшим работать в 33 регион.

Ещё на 2 годапродлено действие мер социальной поддержки молодым, прибывшим работать в 33 регион. Напомним, медикам (кроме врачей первичного звена) полагалась единовременная компенсационная выплата в размере 100 тысяч рублейПродлено действие мер социальной поддержки в виде единовременной компенсационной выплаты в размере 300 тысяч рублей врачам первичного звена в возрасте до 35 лет – участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам и врачам общей практики (семейным врачам).Также продлено действие мер социальной поддержки в виде единовременной компенсационной выплаты в размере 500 тысяч рублей медицинскому персоналу среднего звена (фельдшерам и акушерам ФАПов) в возрасте до 40 лет.Кроме того, в постановлении администрации области определен повышенный размер единовременных компенсационных выплат врачам и фельдшерам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты удаленных и труднодоступных территорий Владимирской области. Выплата врачам составляет 1,5 млн рублей, фельдшерам – 750 тысяч рублей.