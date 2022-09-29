В аренде у ООО «Дружба» находится участок лесного фонда в границах Давыдовского участкового...

В аренде у ООО «Дружба» находится участок лесного фонда в границах Давыдовского участкового лесничества ГКУ ВО «Гусевское лесничество». Прокуратура в ходе проверки выявила, что арендатором в 2021 году работы по расчистке и разрубке квартальных просек и граничных линий провелись не в полном объеме.Квартальные просеки и граничные линии служат для ориентации на местности, установления места нахождения в лесах и привязки различных объектов: мест проведения работ по использованию воспроизводству, охране и защите лесов, лесных пожаров и др.Кроме того, квартальные просеки и граничные линии могут использоваться в качестве объектов лесохозяйственной инфраструктуры, в первую очередь, дорог лесохозяйственного, противопожарного назначения, лесовозных дорог.Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Дзержинский городской суд Нижегородской области было направлено исковое заявление об обязании организации выполнить принятые на себя обязательства в сфере охраны и защиты лесов, обеспечения пожарной безопасности.Требования прокурора удовлетворены. Решение в законную силу не вступило.Устранение нарушений находится на контроле природоохранного прокурора.Фото https://www.pxfuel.com/