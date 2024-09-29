На улице похолодает до +14.

В понедельник, 30 сентября, в Владимирской области термометры покажут 14 градусов тепла в дневное время. Согласно прогнозам от «Яндекс погоды» и Gismeteo, осадки не предсказываются.Утром температура на улице составит 10 градусов. К полудню воздух нагреется до 14 градусов, хотя день будет пасмурным. Осадков не ожидается, однако ветер будет дуть с севера со скоростью до 9 м/с.К вечеру температура снизится до 9 градусов. Ночью столбик термометра опустится ещё на два градуса — до 7 выше нуля.