Недавно в Париже прошла грандиозная вечеринка, посвященная дню рождения популярной испанской певицы Розалии. Это событие собрало множество звездных гостей, среди которых была и российская модель Ирина Шейк.

Недавно в Париже прошла грандиозная вечеринка, посвященная дню рождения популярной испанской певицы Розалии. Это событие собрало множество звездных гостей, среди которых была и российская модель Ирина Шейк.Празднование, приуроченное к 32-летию артистки, обещало быть ярким и запоминающимся, и, судя по всему, Ирина действительно наслаждалась атмосферой. По информации издания Daily Mail, вечер завершился весьма интригующим событием.Когда Шейк покидала мероприятие около двух часов ночи, ее заметили в компании загадочного мужчины. Папарацци не упустили возможность запечатлеть этот момент, и на фотографиях видно, как модель крепко держит руку своего спутника. Это вызвало волну слухов о возможном новом романе Ирины.Хотя сама модель пока не комментировала свои отношения с этим мужчиной, журналисты уже начали строить догадки. Ирина Шейк известна своим умением держать личную жизнь в тайне, но такие моменты всегда привлекают внимание общественности. Учитывая, что модель никогда не была замужем, но воспитывает семилетнюю дочь Лею от актера Брэдли Купера, интерес к ее романтическим похождениям только возрастает.Шейк и Купер расстались несколько лет назад, однако они продолжают поддерживать дружеские отношения ради дочери. Это делает Ирину особенно интересной фигурой в мире шоу-бизнеса — она умело сочетает материнство и карьеру модели, оставаясь на виду у публики.Возможный новый роман Ирины стал бы очередной главой в ее личной истории. Несмотря на все слухи и спекуляции, сама модель предпочитает сосредоточиться на своей карьере и воспитании дочери. В то же время, ее появление с загадочным мужчиной может означать, что сердце Шейк снова открыто для любви.