Наверняка многим знакомо чувство, когда после регулярного общения собеседник просто исчезает. Мы можем долго гадать о причинах такого поведения, но некоторые кинопроекты показывают, что игнорирование звонков и сообщений – это еще не самый жестокий вид гостинга.

Наверняка многим знакомо чувство, когда после регулярного общения собеседник просто исчезает. Мы можем долго гадать о причинах такого поведения, но некоторые кинопроекты показывают, что игнорирование звонков и сообщений – это еще не самый жестокий вид "гостинга".В этой статье мы собрали семь героев, которые ради своих целей готовы на сфабрикованную пропажу или даже инсценированную гибель. Внимание: в тексте могут быть спойлеры!Шерлок Холмс из сериала "Шерлок"Этот гениальный сыщик постоянно придумывает хитрые планы, чтобы сбить с толку врагов и направить расследование в нужное русло. Кажется, Холмсу подвластно все: он разгадывает самые запутанные преступления и иронизирует над умственными способностями окружающих. В одной из серий он даже инсценирует собственную смерть, прыгая с высоты, что шокирует Ватсона и весь Лондон. Однако это оказывается лишь ловким маневром, чтобы отвлечь внимание врагов от своих близких. Такой поступок показывает, что даже самые холодные личности могут проявлять эмпатию, готовые исчезнуть ради безопасности любимых.Валерия Мамаева из сериала "Триггер"Эта остроумная блондинка мастерски владеет искусством внезапного исчезновения. В начале сериала Валерия приходит на прием к психологу Артему Стрелецкому, который помогает ей справиться с утратой мужа. Однако вскоре она влюбляется в него и начинает проявлять нездоровую одержимость. Чтобы привлечь внимание Артема, она устраивает настоящие спектакли: вызывает органы опеки на бывшую жену Артема и даже разыгрывает собственное убийство. О том, что она жива, становится известно только в полнометражной ленте «Триггер. Фильм», где разворачивается ее коварный план.Эми Данн из фильма "Исчезнувшая"Женская месть — явление тихое, но крайне опасное. Эми Данн становится ярким примером этого. Узнав о измене мужа, она разрабатывает коварный план: Эми пропадает и оставляет улики, которые обвиняют супруга в ее исчезновении. Записи в дневниках указывают на домашнее насилие, а в доме находят следы крови. Тем временем сама Эми меняет внешность и прячется в загородном мотеле, готовая сделать все возможное, чтобы убедить всех в своей смерти и посадить неверного мужа за решетку.Лора Берни из фильма "В постели с врагом"Семейная жизнь Лоры кажется идеальной: она замужем за обеспеченным финансистом и живет в шикарной вилле. Однако на самом деле ее муж — настоящий абьюзер, который контролирует каждое ее действие. Лора решает инсценировать свою гибель и берет новое имя, чтобы освободиться от тирании отношений. Ей удается начать новую жизнь, но вскоре она понимает, что супруг не оставил ее в покое и вышел на ее след.Олег Волков из фильма "Майор Гром: Игра"Олег Волков — смелый и решительный персонаж, который не боится рисковать ради справедливости. В процессе расследования он сталкивается с мощным противником, который использует различные манипуляции для достижения своих целей. Олега не пугает опасность, и он готов на все, включая временное исчезновение, чтобы разоблачить преступника и защитить тех, кто ему дорог.Тони Старк из фильма "Мстители: Финал"Тони Старк — один из самых известных супергероев современности. После трагических событий он принимает решение скрыться от мира и перестать быть Железным Человеком. Его исчезновение становится символом утраты и борьбы с внутренними демонами. Тони понимает, что его присутствие может угрожать безопасности любимых людей, и решает уйти в тень, пока не найдет способ исправить ситуацию.Джон Уик из фильма "Джон Уик"Джон Уик — легендарный киллер, который пытается оставить свою прошлую жизнь позади. Однако его попытки скрыться от старых врагов оказываются тщетными. Он регулярно использует свои навыки исчезновения, чтобы избежать преследования и защитить себя от тех, кто хочет его уничтожить. Его история — это постоянная борьба за выживание и стремление к свободе.