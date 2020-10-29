На сайте letorf.ru можно приобрести теплый пол под плитку. Здесь представлены нагревательные маты разной мощности и размера.

Пол из плитки имеет ряд неопровержимых достоинств. Он отлично противостоит любой влажности, может выдерживать высокие нагрузки, способен эксплуатироваться десятилетиями. Сделать такой пол еще более комфортным поможет установка под него специального нагревательного оборудования. Теплый пол под плитку на сайте https://letorf.ru/teplye-poly/teplij-pol-pod-plitku/ представлен в большом разнообразии. Здесь есть нагревательные маты различных конструкций, производителей, размеров и прочих характеристик.

Теплый пол может использовать электрический либо водяной нагрев. Последний предполагает установку специальных водяных труб, которые подключаются к системе отопления. Более востребованным и удобным является электрический теплый пол. Такая конструкция имеет нагревательный элемент в виде кабеля. После того как будут установлены маты с таким оборудованием, осуществляется создание цементной стяжки. Ее толщина не должна быть больше 5 см.

Использование электрических нагревательных элементов отличается простотой и доступностью. Для их питания потребуется обычная сеть в 220 вольт. Оборудование отличается высоким уровнем безопасности и долговечностью. Эксплуатировать его можно даже в течение 50 лет.

Монтаж нагревательных матов может похвастаться простотой. Такое оборудование представляет собой сетку, к которой прикреплен электрический провод, осуществляющий нагрев. Маты могут иметь различную длину и ширину. Рекомендуется укладывать их только в тех местах, где не будет стоять тяжелая мебель. Изделия обычно имеют толщину около 3 мм. Поэтому им монтаж не приведет к увеличению высоты пола.

Если требуется получать информацию о степени нагрева пола, то следует установить специальный датчик температуры. Управлять режимами можно посредством терморегулятора. Его монтируют рядом с розеткой. Он позволяет выбрать нужный режим работы оборудования.

К преимуществам теплого пола можно отнести то, что поверхность плитки будет всегда теплой. Помимо этого, такое оборудование позволяет получить дополнительный источник тепла. Это особенно актуально в ванной комнате. Помимо этого, такой пол часто устанавливают на кухне, в лоджии, прихожей и т.д. Плитка, под которой расположен нагревательный элемент, будет значительно быстрее высыхать. Это снизит риск травм, ведь в этом случае она не будет скользкой.