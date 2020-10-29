Ситуация с подъёмом заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России может стабилизироваться через три недели.

Второй подъем заболеваемости COVID-19 может завершиться через три недели, считает главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.Мы ожидаем, что вот этот второй подъем, он не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но, скорее всего, он не будет дольше двух-четырех недель. <...> Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация, — сказал он РИА Новости.Комментируя возможность третьей волны коронавирусной инфекции, эксперт отметил, что человечество впервые вошло в эпидемический сезон ОРВИ с COVID-19. И как она себя поведет, пока непонятно.В России выявили более полутора миллионов случаев, свыше 26 тысяч человек умерли, 1,16 миллиона поправились.