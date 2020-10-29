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Смотрите в эфире!- Появится ли у Гороховца объездная дорога? Минтранс ответил на депутатский запрос.- Отрезанные от цивилизации. Жители деревни Шиклово Александровского района просят помощи.- Туалет , освещение, ливневка - впервые за всю историю. В парке "Добросельский " завершен первый этап работ.