Владимирская область оказалась на 54 месте по уровню предлагаемых зарплат в стране. Такие данные опубликовал сайт hh.ru. Аналитики сайта по поиску работы и сотрудников выяснили, в каких

Владимирская область оказалась на 54 месте по уровню предлагаемых зарплат в стране. Такие данные опубликовал сайт hh.ru. Аналитики сайта по поиску работы и сотрудников выяснили, в каких регионах России соискателям работы предлагают самые высокие заработные платы. Как выяснилось, 33 регион в этом рейтинге находится лишь в середине списка, причем в начале года Владимирская область находилась