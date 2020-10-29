Региону из федерального бюджета выделено 52 млн рублей на покупку лекарств от коронавируса.

Региону из федерального бюджета выделено 52 млн рублей на покупку лекарств от коронавируса.Ранее вести уже сообщали, что, например, в Муроме, , которые часто прописывают пациентам с коронавирусом или пневмонией. На это жители жаловались в социальных сетях.«В аптеках возник временный дефицит противовирусных препаратов из-за проблем с маркировкой. Сейчас этот вопрос решён», — пояснила она.Отмечается, что госпитализация и интенсивная терапия ожидает только пациентов, у которых болезнь протекает в тяжёлой форме.