В администрации области докладывают об открытии дополнительных мест в больницах для лечения пациентов с COVID-19. Речь идет о 45 койках в разных медучреждениях области. 20 коек развернуто в

В администрации области докладывают об открытии дополнительных мест в больницах для лечения пациентов с COVID-19. Речь идет о 45 койках в разных медучреждениях области. 20 коек развернуто в Областной клинической больнице, еще 20 – в Александровской районной больнице, 5 – в Муромской больнице №3. Всего в системе здравоохранения Владимирской области функционируют 1173 ковидных койки: 605 из них – с