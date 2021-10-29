Встречаемся завтра в 8:00. Расскажем: - Островок живой природы в сердце Владимира. Чем уникален...

Встречаемся завтра в 8:00. Расскажем:- Островок живой природы в сердце Владимира. Чем уникален парк "Дружба" ?- По следам советской киносъемки...Что помнят гороховчане - участники массовок?- Посидим у самовара ..Чем медный красавец привлекает художников?- Как футбол очаровал эксперта -криминалиста Марка Фурмана?- И "неженское" дело.. Почему мужской вид спорта манит девчонок?