Перед иммунизацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Предварительной записи – не требуется.

Во Владимире на период нерабочих дней развернут несколько дополнительных пунктов вакцинации от ковида. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.Список и график работы выглядит следующим образом:– ТЦ «Крейсер». С 1 по 7 ноября с 10:00 до 15:00;– ТЦ «Ашан». С 1 по 7 ноября с 10:00 до 15:00;– ТЦ «Лента». С 1 по 7 ноября с 10:00 до 15:00;– ТЦ «Ивановские мануфактуры». С 1 по 3 ноября с 09:00 до 18:00; 4 ноября – с 09:00 до 13:00; с 5 по 7 ноября – с 09:00 до 18:00.– Рынок «Флора». С 1 по 7 ноября с 10:00 до 14:00;– Торговый комплекс «Торговые ряды». С 1 по 3 ноября с 13:00 до 16:00. С 4 по 7 ноября – с 10:00 до 14:00;– Площадка загородной зоны в микрорайоне Коммунар, улица Зелёная, 53 «А», район магазина «Капитан». С 1 по 7 ноября с 10:00 до 14:00.Перед иммунизацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Предварительной записи – не требуется.Ранее мы сообщали, что в областной столице утвердилиДобавим, что в период нерабочих дней во Владимире