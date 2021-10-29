Против него заведено дело по статье «кража». Все похищенные мобильники изъяты.

В полицию Владимира обратился представитель одного из магазинов, который сообщил, что с витрины похищены телефоны стоимостью около 140 тысяч рублей. Сотрудники МВД задержали вора, стащившего шесть гаджетов.Подозреваемого доставили в ОВД. Объяснить свой противоправный поступок гражданин не смог.Против него заведено дело по статье «кража». Все похищенные мобильники изъяты.