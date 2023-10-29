Сразу в двух районах Владимирской области полицейскими задержаны закладчики наркотиков В Петушках...

Сразу в двух районах Владимирской области полицейскими задержаны закладчики наркотиковВ Петушках сотрудниками полиции задержан 27-летний местный житель, подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков.При личном досмотре подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 7 свертков с веществом, похожим на наркотическое. Также полицейские установили местонахождение тайников-закладок на территории Петушинского района, из которых было изъято три свертка с веществами, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Все свертки были направлены на экспертизу, которая установила, что вещество является наркотиком, общей массой 1,87 гр.Как выяснилось, подозреваемый, будучи безработным, отозвался на предложение о подработке. Получив оптовую партию наркотиков, он попытался сбыть её, но был задержан сотрудниками полиции.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье: "Покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере" (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ)В совершении аналогичного преступления подозревается житель Ярославской области. Автомобиль фигуранта был остановлен сотрудниками ГИБДД в Юрьев-Польском районе в сентябре этого года. В салоне полицейские обнаружили мефедрон, массой 1,5 грамма. Установлено, что наркотики фигурант забрал из тайника-закладки на границе с Юрьев-Польским районом.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье: "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" (ч.2 ст. 228 УК РФ).Фото: freepik.com