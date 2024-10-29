С 1 января 2025 года начнет действовать налог на туристический бизнес. Платить его придется владельцам гостиниц, отелей, хостелов и съемных квартир, одним словом тем, кто оказывает услуги по

С 1 января 2025 года начнет действовать налог на туристический бизнес. Платить его придется владельцам гостиниц, отелей, хостелов и съемных квартир, одним словом тем, кто оказывает услуги по предоставлению мест для временного проживания. Решение о введении туристического налога приняли на октябрьском заседании Совет народных депутатов города Владимира. Планируется, что размер налога будет увеличиваться каждый год