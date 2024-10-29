Мэрия города проводит разъяснительную работу среди родителей.

Во Владимире прошла встреча, посвященная созданию образовательных центров, в школе №42 микрорайона Юрьевец. В рамках проекта планируется объединение школ №42 и №44, а также школы в Энергетике №45 и нескольких детских садов в образовательный центр №7.Мэрия города проводит разъяснительную работу среди родителей, отвечая на их вопросы и разрушая мифы о реорганизации. Однако, как сообщает , в ответ на инициативу власти, родители школ уже начали сбор подписей против объединения и направили обращение в прокуратуру, опасаясь потери углубленного изучения иностранных языков. Жители планируют создать объединение для совместной борьбы с реорганизацией.Напомним, раннее мы писали, что