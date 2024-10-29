Также 10 школьников из региона стали призерами конкурса.

Школьница из Гороховца Владимирской области Арина Заматевская стала лауреатом 1 степени во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Арина получила 1 миллион рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио для поступления в вузы. Также 10 школьников из региона стали призерами конкурса. Кристина Семенова, председатель реготделения «Движения Первых», выразила гордость за достижения ребят, отметив, что они смело принимают вызовы и добиваются масштабных целей.Напомним, ранее мы писали, что